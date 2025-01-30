اليوم.. شبورة كثيفة وطقس معتدل والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الخميس ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 12 درجة .