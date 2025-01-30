معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز 2 مليون و250 ألف زائر خلال 6 أيام

إقبال كبير من الجمهور على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ6، فمع انتهاء اليوم السادس بلغ العدد الإجمالي لزوار المعرض نحو 2 مليون و250 ألف زائر.

يعد جناح الكتب المُخفضة الأكثر جذبًا للزوار، إلى جانب جناح الطفل الذي احتضن ورشًا تفاعلية وعروضًا مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، ما جعله نقطة جذب رئيسية للعائلات، حسبما ذكر بيان إعلامي.

كما حظيت قطاعات وزارة الثقافة بإقبال واسع، خاصة من محبي الكتب التاريخية والسلاسل الفكرية، التي تصدرت قائمة المبيعات.

وعلى صعيد الفعاليات الثقافية، لاقت الندوات النقاشية وحفلات توقيع الكتب حضورًا كبيرًا، حيث تميزت باستضافة نخبة من الأدباء والمفكرين من مصر والعالم العربي.