ضبط 102 كيلو جرام من الأطعمة الفاسدة في دمياط

تمكنت مديرية التموين في محافظة دمياط من ضبط ١٠٢ كيلو جرام من مواد غذائية و١٠٠ لتر مواد سائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مشتركة بكفر البطيخ والسرو تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية، للحفاظ على صحة المواطنين.

وتم تنفيذ حملة مشتركة بكفر البطيخ والسرو خلال اليومين الماضيين جاءت بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومديرى الأزمات ومسئولى الإشغالات والرخص وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ كجم مواد غذائية متنوعة و١٠٠ لتر مواد سائلة متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير ١٩ محضرا لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

تمكنت مديرية الطب البيطرى في دمياط من ضبط ٦٣ كيلوجراما من اللحوم البلدية الضانى خارج المجازر الحكومية حيث واصلت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط جهودها المكثفة للسيطرة على الأسواق من أجل وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن.



وبناء على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري بضرورة المرور على المطاعم ومراقبة الأسواق وبتكليف من الدكتورة دينا طلعت مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت الدكتورة هبة الحديدى مفتش بيطرى بإدارة المجازر بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة وإدارة المتابعة بالمحافظة بضبط ٦٣ كيلوجراما من اللحوم البلدية الضان خارج المجازر الحكومية واللحوم المفرومة.

تم تحرير المحضر اللازم للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وتحركت حملات من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في مديرية الطب البيطري دمياط من أجل التفتيش على الأسواق وتواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.