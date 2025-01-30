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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد تصادم الطائرتين.. رئيس الإطفاء بواشنطن: جهود البحث والإنقاذ ستستغرق عدة أيام

تحطم طائرة ركاب ـ
تحطم طائرة ركاب ـ أرشيفية
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قال رئيس قسم الإطفاء في العاصمة الأمريكية واشنطن جون دونيلي، إن جميع جهود البحث والإنقاذ الجارية الآن في نهر بوتوماك بعد تصادم طائرة عسكرية بطائرة ركاب، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس.

وأوضح أن الظروف "خطيرة،" مشيرا إلي وجود تحديات تواجه جهود البحث والإنقاذ. 

وأضاف دونيلي: "المياه التي نعمل فيها يبلغ عمقها حوالي 8 أقدام، وهناك رياح، وهناك قطع من الجليد، لذا فهي خطيرة ويصعب العمل فيها. الماء مظلم، وهذه ظروف صعبة للغاية بالنسبة لفرق البحث والإنقاذ."

وتابع أن جهود البحث والإنقاذ ستستغرق على الأرجح عدة أيام ، كما توقع أن يستغرق التحقيق في التصادم وقتا أطول.

واشنطن العاصمة الأمريكية طائرة تصادم جهود البحث والإنقاذ