وزير العمل يبحث مع نظيره التركي صياغة بروتوكول بشأن تنقل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران ، نظيره التركي وداد إيشيق هان، وذلك على هامش مشاركة الوزيران في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في الرياض.

وأكد الوزيران على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات.

تناول اللقاء تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة في تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا، حيث أوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل المصرية في توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي.

واتفق الوزيران على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتوقيع عليها وتفعيلها.

من جانبه وجه وزير العمل محمد جبران دعوة إلى نظيره التركي لزيارة القاهرة خلال شهر فبراير المقبل لتفعيل تلك الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها.

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