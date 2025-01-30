اليوم.. حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق إطلاق سراح الرهائن

تتبادل حماس وإسرائيل، اليوم الخميس، الأسرى ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت إسرائيل، يوم أمس الأربعاء، أنها تلقت قائمة بالرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس، من غزة اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر لم تسمها، عن إن القائمة تفي بالاتفاقات بين الجانبين وهي مقبولة لدى إسرائيل.

وقالت إسرائيل، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه من المقرر إطلاق سراح المدنية أربل يحود، والمجندة أغام بيرغر، إلى جانب رهينة ثالث لم تذكر اسمه.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يكون الرهينة الثالث مزدوج الجنسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل كيث سيجل، لكن هذا غير مؤكد.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، بأنه إلى جانب الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الخميس ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس، سيتم إطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين كرهائن في غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 اليوم الخميس أيضا.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، يوم أمس الأربعاء، قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، و معسكراته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.