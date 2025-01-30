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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: حادث تحطم الطائرة في واشنطن "كان ينبغي منعه"

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حادث تحطم الطائرة في واشنطن "كان ينبغي منعه". وجاء تصريحه في أعقاب التصادم بين طائرة ركاب ومروحية بلاك هوك العسكرية فوق نهر بوتوماك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا. 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن فرق الطوارئ تنتشل ما لا يقل عن 19 جثة من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن ولا مؤشرات عن وجود ناجين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الجيش ووزارة الدفاع شرعا في التحقيق بحادث تحطم طائرة الركاب.

وأكدت شركة أميركان إيرلاينز بوجود 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة، كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: مطار رونالد ريجان بواشنطن مغلق حتى صباح الجمعة.

ترامب حادث تحطم طائرة واشنطن نهر بوتوماك