وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن انتشال 18 جثة من نهر بوتاماك في حادث تحطم الطائرة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بانتشال 18 جثة من نهر بوتوماك عقب حادث تحطم طائرة ركاب إثر اصطدامها بمروحية بلاك هوك العسكرية.

وأكدت شرطة واشنطن أنها تنسق الجهود مع الجهات المختصة للوصول إلى ناجين أو انتشال جثث الضحايا. وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في النهر بحثًا عن الضحايا.

وقال مسؤول أمريكي إن 3 جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وأفادت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأكدت شركة أميركان إيرلاينز بوجود 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة، كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن مطار رونالد ريجان بواشنطن مغلق حتى صباح الجمعة.