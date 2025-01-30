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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: أتابع حادث تحطم طائرة في نهر بوتوماك عن كثب

ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يتابع عن كثب تطورات حادث تحطم الطائرة في نهر بوتوماك. 

ووصف الرئيس الأمريكي الحادث بـ"المروع" مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية أن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن.

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، أن السلطات الأمريكية أعلنت أن طائرة بلاك هوك العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق نهر بوتوماك كانت في رحلة تدريبية. 

وأكدت شرطة واشنطن أنها تنسق الجهود مع الجهات المختصة للوصول إلى ناجين أو انتشال جثث الضحايا. وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في النهر بحثًا عن الضحايا. 

ترامب حادث تحطم طائرة نهر بوتوماك