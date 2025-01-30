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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلًا في بلدة قفين شمالي طولكرم بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلًا في بلدة قفين شمالي طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل مدينة جنين من حاجز سالم العسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من منزل محاصر في بلدة بير الباشا جنوبي جنين.

وقصفت طائرة للاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم.

فلسطين قوات خاصة إسرائيلية بلدة قفين الضفة الغربية