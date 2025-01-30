موعد قرعة ملحق الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أسدل الستار عن مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكشفت عن المتأهلين إلى دور الـ16، وكذا عن الأندية التي تخوض منافسات الملحق المؤدي إلى الأدوار الإقصائية بالبطولة.

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد ثماني متأهلين آخرين لاستكمال أندية دور الستة عشر.

انتهت منافسات الجولات الثمانية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 8 فرق بشكل مباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على رأسهم ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بجانب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي كأبرز المتأهلين مباشرة إلى الدور المقبل.

كما أسفرت مرحلة الدوري عن تأهل 16 فريقًا إلى منافسات ملحق الأدوار الإقصائية، يأتي أبرزهم: مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب والأكثر تتويجًا بكأس ذات الأذنين بـ15 لقبًا.

المتأهلون إلى دور الـ16

وأسفر ختام منافسات مرحلة الدوري عن تحديد المراكز الثمانية الأولى، والتي يتواجد بها الأندية الأكثر حصدًا للنقاط، حيث يتصدر ليفربول الترتيب، ثم برشلونة في الوصافة، وأرسنال ثالثًا، وإنتر ميلان في المرتبة الرابعة، وأتلتيكو مدريد خامسًا، ويليه باير ليفركوزن الألماني، ثم ليل الفرنسي، وأخيرًا أستون فيلا في المركز الثامن.

كما كشفت الجولة الثامنة عن خوض 16 ناديًا منافسات الملحق، في انتظار القرعة ليتحدد منهم 8 أندية تواجه المتأهلين بشكل مباشر من مرحلة الدوري في دور الستة عشر.

16 ناديًا في ملحق دوري أبطال أوروبا

الأندية بالترتيب هم: أتالانتا، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بايرن ميونخ، ميلان، آيندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، سبورتنج لشبونة، وكلوب بروج.

12 فريقًا ودع منافسات دوري أبطال أوروبا

فيما ودع 12 فريقًا منافسات البطولة نهائيًا، حتى لم يتأهلون إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي مثل النظام القديم المتبع في السنوات الماضية، وجاء لايبزيج الألماني على رأس المودعين، وذلك مع دينامو زغرب الكرواتي، شتوتجارت الألماني، شاختار الأوكراني، بولونيا الإيطالي، النجم الأحمر الصربي، شتورم جراتس النمساوي، سبارتا براج التشيكي، جيرونا الإسباني، سالزبورج النمساوي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ويونج بويز السويسري.

قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وتحدد قرعة الملحق الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من مباراتي ذهاب وإياب، على سبيل المثال: المصنف 9 أو 10 يواجه المصنف 23 أو 24، وتقام مباراة الإياب مباراة الإياب على ملعب الفريق صاحب التصنيف الأعلى، كما يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من نفس الاتحاد الوطني أو فريق واجهه في مرحلة الدوري.

تقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته، أما بعد نهاية منافسات الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية، تُجرى قرعة واحدة تشمل دور الـ16 في 21 فبراير 2025، وكذا ربع النهائي، ونصف النهائي، لتحديد مسارات ومواجهات خروج المغلوب.

موعد قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موعد قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، لتقام غدًا الجمعة، الموافق 31 يناير 2025، وتحديدًا في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لـ قرعة الملحق

وتذاع قرعة الملحق المؤدي إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.