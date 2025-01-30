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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال تقتحم حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس.

كم فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت القوى الوطنية في محافظة طوباس، أعلنت إضرابا شاملا اليوم، حدادا على أرواح شهداء مجزرة الاحتلال في بلدة طمون.

وقصفت طائرة للاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم.

ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.

الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس مخيم طولكرم بالضفة الغربية