غزل المحلة يكشف حقيقة انتقال نجمه التونسي إلى الزمالك

كشف نادي غزل المحلة، اليوم الخميس، حقيقة انتقال نجمه التونسي محمد علي بن حمودة إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

أكدت تقارير تونسية على وجود مفاوضات بين ناديي الزمالك لضم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة لاعب فريق غزل المحلة، لتدعيم خط هجوم الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.

ويزاحم نادي سيراميكا كليوباترا، الزمالك على الظفر بخدمات بن حمودة في ظل إجادة اللاعب التونسي لمركزي المهاجم الصريح والجناح.

حقيقة انتقال محمد علي بن حمودة إلى الزمالك أو سيراميكا

ونفى نادي غزل المحلة وجود أي عرض رسمي من لانتقال بن حمودة لنادي الزمالك أو سيراميكا كليوباترا.

وأفاد غزل المحلة في بيان رسمي، بأنه لا صحة لوجود أي عرض رسمي لانتقال بن حمودة لأي ناد.

كما شدد أنه لا توجد نية على الإطلاق للاستغناء عن خدمات محمد علي بن حمودة خلال موسم الانتقالات الحالي.

تعاقد غزل المحلة مع مهاجم الترجي التونسي السابق محمد علي بن حمودة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 جولات حتى الآن.