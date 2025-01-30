رسوم على الأمتعة تفجر خلافات بين الحكومة الإسبانية وطيران "راين إير"

تصاعد الخلاف بين شركة "راين إير" الأيرلندية للطيران، منخفض التكلفة، والحكومة الإسبانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "راين إير" مايكل أوريلي - في تصريح نقلته منصة "أو.آر.إف." اليوم - إن النزاع بدأ بسبب غرامة فرضتها السلطات الإسبانية على خمس شركات طيران منخفضة التكلفة في شكل رسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية؛ حيث من المتوقع أن تتحمل شركة "راين إير" الجزء الأكبر من التكلفة بقيمة 107 ملايين يورو.

وأعلنت شركة "راين إير" - قبل أسبوعين - أنها ستخفض قدرتها الاستيعابية على سبعة مسارات؛ بما يصل إلى 800 ألف مقعد بسبب الرسوم "المفرطة" في المطارات الإسبانية.

وفي ألمانيا والنمسا أيضًا، ألغت شركة "رايان إير" رحلاتها من جدولها لنفس السبب.

من جانبها، قالت حكومات إسبانيا وألمانيا والنمسا إنها لن تستجيب لضغوط ومصالح الشركات الخاصة.