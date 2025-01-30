الرئيس الألماني يحذر من ارتداد بلاده إلى "عصر مظلم"

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشدة خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا النازية، من الانتكاسات التي تهدد الديمقراطية الألمانية.

وقال شتاينماير في البرلمان الألماني يوم الأربعاء: "دعونا لا نرتد إلى عصر مظلم.. لدينا معرفة أفضل.. لنتصرف بشكل أفضل".

وأضاف الرئيس الألماني محذرا: "لتأخذوا أعداء الديمقراطية على محمل الجد"، مشيرا إلى أن ألمانيا تمر بفترة فارقة.

وتابع قائلا: "لدينا القدرة على الحفاظ على ما تم إنجازه وحماية ديمقراطيتنا".

ولم يقدم شتاينماير أي إشارات حول ما إذا كان يشير إلى تطورات بعينها تحدث في الوقت الحالي.

ووصف الرئيس الألماني "الهولوكوست" بأنه جزء من التاريخ والهوية الألمانية، مؤكدا أنه "لا يوجد نهاية للتذكر وبالتالي لا يمكن وضع خط نهاية لمسؤوليتنا".

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد شارك في حدث انتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال كلمة عبر الفيديو "دعا فيها إلى وضع حد للحديث عن الماضي النازي، وشكا ماسك في الفيديو من أن ألمانيا تركز بشكل زائد عن الحد على الذنب الماضي"، غير أن شتاينماير لم يشر صراحة إلى ماسك في الكلمة التي ألقاها في البرلمان.

يذكر أنه خلال مشاركته في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز في بولندا يوم الاثنين، رد شتاينماير على سؤال صحفي عن تصريحات ماسك قائلا: "لا أعتقد أن السيد ماسك ينتظر نصائحي.. لكن قناعتي تظل ثابتة ومفادها أن المسؤولية لا تعرف نهاية".

وأضاف "أنه يوصي من يعتقد على الدوام أن من الممكن وضع نهاية لهذا الأمر "بأن يأتي إلى هنا الآن وأن يجري حوارا مع الناجين".