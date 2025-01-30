المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات تبحث سبل التعاون لدعم الأشقاء في غزة.. صور

عقدت الدكتورة سحر نصر مستشارة شيخ الأزهر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، لقاءً مع الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، استهدف بحث سبل التعاون في المجالات التنموية والحملات الإغاثية وإرسال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة.

بيت الزكاة

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المساعدات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لدعم غزة واللاجئين الفلسطينيين الذين قَدِموا إلى مصر للعلاج، وخاصة الأمهات والأطفال، فضلًا عن الطلبة الفلسطينيين الذي قدِموا لتلقي العلم في الأزهر الشريف، كما تشاور الجانبان في الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وإمكانية المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن البيت منذ نشأته يعمل على تحقيق عدة أهداف، أهمها التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، إلى جانب توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية لتصل إلى المستحقين في كل أنحاء الجمهورية؛ وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في كل المحافظات، مشيرة إلى أن «بيت الزكاة والصدقات» شكَّل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لإعداد القوافل الإغاثية والاستعداد لإعمار غزة.

وقدمت «نصر»، شكرها وتقديرها لدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود مواجهة التحديات والمشاركة في عملية التنمية، لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تشهده جميع الدول من ضغوط وأعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وهو ما يستدعي مزيد من تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

من جانبه، صرح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشوار للتنمية، أن مشوار من أوائل المؤسسات التي اصطفت إلى جانب الدولة المصرية في بداية العدوان على قطاع غزة لتقديم قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث تم عقد لقاء مع الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لتنسيق قوافل إغاثة غزة.

وأشار إلى مشاركة المؤسسة مع لجنة خدمة المجتمع تنمية البيئة بجامعة الأزهر، في القوافل الإغاثية إلى الأشقاء في غزة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفلسطينية العالقة والتي فقدت أسرها خلال الحرب وفقدت وسائل التواصل، خاصة مع وجود حالات نازحة حرجة في مصر جراء القصف على غزة، وبناءًا على ذلك، أطلقت المؤسسة حملة تبرعات لإغاثة عالقي ونازحي مواطني غزة في مصر بعنوان الحملة "يد العون"، ضمن جهود الدولة المصرية في دعم ومساعدة أهالي غزة، تم خلالها تقديم مساعدات لأهالي فلسطين المقيمين في مصر والطلاب الوافدين الذين حالت الظروف في وصول المصروفات الدراسية إليهم، وذلك من خلال الكفالات الشهرية لتيسير المعيشة لهم، وكذلك تقديم الدعم للحالات المرضية لكلاهما من خلال شراء الأدوية ومصروفات المستشفيات للحالات الحرجة، كما تم عقد لقاء مع السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين الشقيقة لأداء واجب العزاء في شهداء غزة.

ومن جانبه، كرم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور صلاح الجعفراوي، تقديرًا لجهود المؤسسة في المساهمة المتميزة في القوافل الإغاثية المتوجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

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