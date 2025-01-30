الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم ومقاطعة بيلجورود بغرب روسيا.

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء، إنه "خلال الفترة بين الساعة 17:45 و18:55 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية، 3 منها فوق أراضي جمهورية القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

وجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية هاجمت الأراضي الروسية بعشرات المسيرات الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع في الصباح إسقاط 104 مسيرات فوق مقاطعات كورسك وبريانسك وسمولينسك وتفير وبيلجورود ونيجني نوفغورود وروستوف ولينينغراد.