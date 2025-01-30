ترامب يهدد بطرد المسؤولين الفيدراليين إذا لم يعودوا إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بطرد المسؤولين الفيدراليين الذين لا يعودون إلى العمل في مكاتبهم بحلول 6 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هذا سيخفض نفقات الحكومة

وقال ترامب في حديث بالبيت الأبيض: "كونهم موظفين فيدراليين، يجب أن يتبعوا أعلى المعايير، لأنهم يمثلون الحكومة والبلاد. إذا لم يوافقوا على العودة إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير، سيتم فصلهم، وسنقوم بتقليص نفقات حكومتنا بهذه الطريقة".

وأضاف ترامب أن العديد من الرؤساء السابقين كان لديهم رغبة في تقليص حجم الحكومة، وأن الموظفين الذين يعملون من منازلهم لا ينفذون وظائفهم بكفاءة.

ويعود هذا القرار إلى سياسة الرئيس الأمريكي التي تركز على تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتحقيق توفيرات مالية في الميزانية، حيث يرى ترامب أن العديد من الموظفين الفيدراليين الذين يعملون عن بُعد منذ جائحة "كوفيد-19" لا يحققون الكفاءة المطلوبة في أداء مهامهم.

وسبق أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الموظفين الفيدراليين خيار الاستقالة مقابل تعويضات مالية، وذلك في إطار مسعاها بتوفير ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا من خلال تقليص عدد الموظفين.

ووفقا لمصادر متعددة، عرضت الإدارة على الموظفين الفيدراليين الذين يختارون الاستقالة بحلول 6 فبراير تعويضات تصل إلى ثمانية أشهر من الراتب ومزايا أخرى.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سردية "الحكومة الفعالة" التي يروج لها، مع تحويل الانتباه عن التحديات الأخرى مثل التضخم أو الخلافات مع الكونغرس.

كما أنها تُعتبر جزءا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق رؤيته السياسية، وتكريس إرثه كرئيس "يحارب البيروقراطية".