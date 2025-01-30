الثمانية الكبار يشقون طريقهم نحو المجد.. من سيتربع على عرش أوروبا؟

مع انتهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تأهلت 8 فرق إلى دور الـ16 بعد تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج قوية.

هذه الفرق تمكنت من فرض سيطرتها على مجموعاتها وأثبتت أنها من كبار القارة الأوروبية، حيث ستخوض الأدوار الإقصائية بحثًا عن اللقب الأغلى في أوروبا.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16

ليفربول الإنجليزي – تصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، محققًا 7 انتصارات وخسارة وحيدة، وسجل 17 هدفًا بينما استقبل 5 أهداف فقط.

رغم خسارته أمام بي إس في آيندهوفن، إلا أنه قدم أداءً رائعًا بفوزه على فرق كبرى مثل ريال مدريد، باير ليفركوزن، ميلان، وجيرونا، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب.

برشلونة الإسباني – حل في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد تحقيقه 6 انتصارات وتعادل واحد وخسارة وحيدة، وسجل 28 هدفًا ليكون صاحب أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن. خسر أمام موناكو لكنه تعافى سريعًا بفوز كبير على فرق مثل بايرن ميونيخ، بنفيكا، بوروسيا دورتموند وستاد بريست، ليؤكد أنه جاهز للمنافسة على اللقب.

آرسنال الإنجليزي – جاء في المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد أن حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد مع أتلانتا، بينما تلقى خسارة واحدة فقط أمام إنتر ميلان.

دفاعه القوي جعله أحد أقوى الفرق حيث استقبل 3 أهداف فقط، فيما تفوق على فرق مثل باريس سان جيرمان، سبورتينج لشبونة، موناكو، وشاختار دونيتسك.

إنتر ميلان الإيطالي – حل في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل وخسارة، وكان صاحب أقوى دفاع في البطولة حيث استقبل هدفًا واحدًا فقط في 8 مباريات. تعادل مع مانشستر سيتي، لكنه انتصر على فرق قوية مثل آرسنال، يونج بويز، وسرفينا زفيزدا، ليؤكد مكانته كأحد أقوى الفرق في أوروبا.

أتلتيكو مدريد الإسباني – جاء خامسًا برصيد 18 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وخسر مرتين، مسجلًا 20 هدفًا مقابل 12 هدفًا في مرماه.

تعرض لخسارتين أمام بنفيكا وليل، لكنه عوض ذلك بانتصارات قوية على باريس سان جيرمان، باير ليفركوزن، وسلوفان براتيسلافا، مما يجعله خصمًا لا يُستهان به في الأدوار المقبلة.

باير ليفركوزن الألماني – أنهى دور المجموعات في المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات وتعادل واحد، وتعرض لخسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليفربول.

رغم ذلك، قدم مستوى رائعًا بانتصاراته على ميلان، إنتر ميلان، فينورد روتردام، وريد بول سالزبورج، مما يجعله أحد الفرق المرشحة لمواصلة المشوار بقوة.

ليل الفرنسي – احتل المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما قدم أداءً متوازنًا، حيث فاز في 5 مباريات، تعادل في واحدة، وخسر مباراتين أمام سبورتينج لشبونة وليفربول.

لكن انتصاراته على ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بولونيا، وفينورد روتردام أكدت قدرته على التنافس بقوة في الأدوار المقبلة.

أستون فيلا الإنجليزي – أكمل قائمة الفرق الكبرى المتأهلة برصيد 16 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، تعادل في واحدة، وخسر مباراتين أمام كلوب بروج وموناكو.

رغم ذلك، نجح في تحقيق انتصارات مهمة على بايرن ميونيخ، يونج بويز، بولونيا، وسيلتك، ليؤكد استعداده لخوض التحديات المقبلة.

صراع الكبار يشتعل في الأدوار الإقصائية

مع تأهل هذه الفرق إلى دور الـ16، يترقب عشاق كرة القدم مواجهات نارية بين كبار أوروبا، حيث تسعى الفرق الإنجليزية مثل ليفربول وآرسنال وأستون فيلا إلى مواصلة هيمنتها، بينما تطمح الفرق الإسبانية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد لاستعادة الأمجاد الأوروبية، في حين يسعى كل من إنتر ميلان، باير ليفركوزن وليل إلى استغلال قوتهم التكتيكية لتحقيق مفاجآت كبرى.

من المتوقع أن تكون المباريات المقبلة مليئة بالإثارة والتنافس الحاد، حيث ستواجه هذه الفرق اختبارات قوية في طريقها نحو اللقب الأغلى في أوروبا، فهل سينجح أحدهم في تحقيق المجد والتتويج بالكأس؟