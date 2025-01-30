بيل كلينتون: السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية.

وقال كلينتون خلال مشاركته في "منتدى مستقبل العقار" في الرياض يوم الأربعاء: "أشعر بجاذبية دائما للمملكة وما تقوم به من جهود لتطويع السياحة يخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية، وهذا جوهر كل تقدم".

ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق "رؤية السعودية 2030" بأنها تعد ضمن الخطط التنموية الجريئة في العصر الحديث، مشيرا إلى أن القادة السعوديين لديهم شغف كبير من أجل تحقيق الخطط بحلول عام تحقيق الرؤية.

وصرح كلينتون بأن السعودية منحت اهتمامها في إطار تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أن السعوديين يتمتعون بحالة ولاء تجاه قادتهم مؤمنين برؤاهم الطموحة لتطوير اقتصاد البلاد.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل في مكتبه بالرياض بيل كلينتون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وأفادت بأن الاستقبال حضرته الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.