ملحق دور الـ16 بدوري الأبطال.. صراع الكبار ومفاجآت غير متوقعة في الطريق

أسدل الستار على دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وأسفرت المنافسة القوية عن تأهل 16 فريقًا إلى ملحق دور الـ16، حيث ستتواجه هذه الفرق في مباريات حاسمة لتحديد المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة.

وجاءت قائمة الفرق التي تمكنت من عبور هذا الدور بعد أداء متباين بين الاستقرار الفني والمفاجآت الكبرى.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16

جاءت الفرق المتأهلة على النحو التالي:

أتلانتا الإيطالي – تأهل بعد جمع 15 نقطة من ثماني مباريات، وحقق أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات مع خسارة وحيدة، ليؤكد مكانته بين كبار القارة. بوروسيا دورتموند الألماني – تأهل بنفس الرصيد من النقاط، حيث حقق خمسة انتصارات وثلاث هزائم، معتمدًا على هجومه القوي الذي سجل 22 هدفًا. بايرن ميونيخ الألماني – رغم بعض التعثرات، تمكن العملاق البافاري من حصد 15 نقطة، محققًا خمسة انتصارات وثلاث هزائم، ليواصل سعيه نحو اللقب الأوروبي. ريال مدريد الإسباني – الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة، حقق 15 نقطة، وسط تذبذب في النتائج لكنه نجح في التأهل مستفيدًا من خبرته الكبيرة في المسابقة. ميلان الإيطالي – قدم أداءً جيدًا ونجح في حصد 15 نقطة، بعد تحقيق خمسة انتصارات وثلاث خسائر، ليحجز مقعده في الملحق. بي إس في آيندهوفن الهولندي – تأهل بعد جمع 14 نقطة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلين مع تعرضه لخسارتين، ليواصل مشواره الأوروبي القوي. باريس سان جيرمان الفرنسي – أحد المرشحين البارزين في البطولة، حصد 13 نقطة ونجح في تحقيق أربعة انتصارات مع خسارته ثلاث مباريات، ليضمن مقعده في الملحق. بنفيكا البرتغالي – تأهل برصيد 13 نقطة، مستفيدًا من انتصاراته الأربعة التي مكنته من تجاوز المنافسة الصعبة في مجموعته. موناكو الفرنسي – حقق نفس الرصيد من النقاط، حيث جمع 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسر ثلاث مباريات. ستاد بريست الفرنسي – واصل عروضه القوية وتأهل برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة، رغم تعرضه لثلاث هزائم. فينورد روتردام الهولندي – نجح في حصد 13 نقطة بعد أداء جيد، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل وخسر ثلاث مباريات، ليواصل المشوار الأوروبي. يوفنتوس الإيطالي – تأهل برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مع خسارتين، ليعود الفريق الإيطالي إلى المنافسة القارية. سيلتك الاسكتلندي – قدم أداءً متوازنًا وحصد 12 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين، ليضمن مقعده في الأدوار الإقصائية. مانشستر سيتي الإنجليزي – تأهل برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادله في اثنتين، رغم تعرضه لثلاث خسائر خلال مشوار دور المجموعات. سبورتينج لشبونة البرتغالي – جمع 11 نقطة بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادله مرتين، ليواصل مغامرته الأوروبية في البطولة. كلوب بروج البلجيكي – أكمل قائمة الفرق المتأهلة بعد حصوله على 11 نقطة، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليحجز آخر مقاعد الملحق الأوروبي.

صراع قوي في الأدوار الإقصائية

من المتوقع أن تشهد مواجهات ملحق دور الـ16 إثارة كبيرة، حيث تسعى الفرق المتأهلة لتقديم أفضل ما لديها لضمان العبور إلى دور الـ16 الرسمي من البطولة.

بعض الفرق مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان تمتلك خبرات واسعة في دوري الأبطال، بينما ستكون الفرصة سانحة لفرق مثل فينورد وستاد بريست وسبورتينج لشبونة لإثبات قوتها أمام الكبار.

تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في هذه المرحلة، حيث تتطلع الفرق لمواصلة حلمها في التتويج باللقب، بينما تترقب الجماهير قرعة الملحق لمعرفة المواجهات المنتظرة التي ستحدد هوية الفرق التي ستواصل المشوار في دوري أبطال أوروبا 2025.