فلسطين.. جيش الاحتلال يفجر عددًا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجر عددًا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت القوى الوطنية في محافظة طوباس، أعلنت إضرابا شاملا اليوم، حدادا على أرواح شهداء مجزرة الاحتلال في بلدة طمون.

كما قصفت طائرة للاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم.

ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.

واستشهد 17 فلسطينيا جراء الهجمات المستمرة لجيش الاحتلال على طمون وجنين منذ تسعة أيام، إضافة لتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية، وكذلك مع العدوان الذي يشنه على طولكرم ومخيميها لليوم الثالث على التوالي مخلفا ثلاثة شهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات، وتهجير المواطنين من منازلهم.