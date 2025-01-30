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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بحيازته كيلو ونصف حشيش.. النيابة تأمر بحبس تاجر مواد مخدرة ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت النيابة العامة ببني سويف حبس شخص ضبط بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بنطاق دائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة، كما أمرت النيابة العامة بتحريز المضبوطات.

وكانت قد تمكنت مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط شخص وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وتلقت وحدة المباحث بلاغًا يفيد بتردد شخص لترويج المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من أفراد شرطة مباحث مركز شرطة ناصر تم ضبط المتهم ويدعى "م.ع" 26 عامًا عاطل وبحوزته كمية من جوهر الحشيش 1500 جرام وسلاح ناري فرد خرطوش محلى الصُنع وطلقة حية من ذات العيار ومبلغ مالي قدره 1900 جنيه حصيلة الإتجار وهاتفي محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر المتهم بحيازته المخدرات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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