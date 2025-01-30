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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي السيد انطونيو كوستا.
وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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