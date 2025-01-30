ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي

الخميس 30/يناير/2025 - 02:05 ص

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي السيد انطونيو كوستا.

وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.