نهاية المشوار الأوروبي.. 12 فرقة تغادر البطولة بنتائج ضعيفة

أسدل الستار على دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت البطولة خروج ١٢ فريقًا لم تتمكن من حجز مقعدها في الأدوار الإقصائية.

جاءت هذه الفرق من مختلف الدوريات الأوروبية، وبعضها خاض البطولة بآمال كبيرة لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة للبقاء في المنافسة.

زغرب كان الأقرب

زغرب

دينامو زغرب كان الأقرب للبقاء برصيد ١١ نقطة، لكنه لم ينجح في مواصلة المشوار.

شتوتجارت وشاختار دونيتسك قدما مستويات متفاوتة لكنهما لم يجمعا ما يكفي من النقاط للتأهل، حيث حصل الأول على ١٠ نقاط والثاني على ٧ نقاط.

شتوتجارت

أما بولونيا وسرفينا زفيزدا وشتورم جراتس فقد ودعوا البطولة برصيد ٦ نقاط، حيث افتقدوا إلى الثبات في الأداء وعانوا أمام الفرق الكبرى.

بينما لم يتمكن سبارتا براج من تحقيق أكثر من ٤ نقاط في مجموعة صعبة، وهو نفس السيناريو الذي واجهه لايبزيج وجيرونا وريد بول سالزبورج الذين خرجوا بثلاث نقاط فقط لكل منهم.

في أسفل الترتيب، عانت فرق سلوفان براتيسلافا ويونج بويز بشكل كبير، حيث لم تحصد أي نقطة خلال مشوارها في البطولة، ليودع الفريقان المنافسة دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

رغم الخروج المبكر، يبقى أمام هذه الفرق فرصة التعويض في البطولات المحلية والمسابقات الأوروبية الأخرى، بينما تستمر الفرق المتأهلة في سباق المنافسة على اللقب الأغلى في القارة.