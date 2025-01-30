أعضاء التنسيقية يشاركون في معرض الكتاب لليوم السادس ويزورون "جناح فلسطين"

واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأربعاء، حضورهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، لليوم السادس للمعرض.

وشهد سادس أيام معرض الكتاب زيارة أعضاء التنسيقية لجناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجناح دولة فلسطين.

واستمر شباب التنسيقية في التفاعل مع الزائرين للمعرض على مدار اليوم، واستقبل مقر التنسيقية الكاتبة ضحي عاصي وعدد من الكتاب.

وقام أعضاء التنسيقية بتوضيح أنشطة التنسيقية على مدار العام ونشأة التنسيقية، واستمروا في توزيع إصدارات التنسيقية وكتاب "ويبقي الأثر" عن النائب الراحل أحمد زيدان.

