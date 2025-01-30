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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السجن 11 سنة لسناتور أمريكي سابق

روبرت مينينديز
روبرت مينينديز
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أصدرت محكمة أمريكية الأربعاء حكما بسجن سناتور سابق 11 عاما، بعد إدانته بالفساد عقب العثور على سبائك من الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا في منزله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأدين روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي يبلغ 71 عاما من نيوجيرسي، بالابتزاز وعرقلة العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال.

وأُدين مينينديز، وهو ديمقراطي كان يتمتع بنفوذ كبير وقضى 18 عاما ونصف العام ممثلا لولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ، في يوليو بجميع الاتهامات الجنائية الـ16 الموجهة إليه التي تضمنت الرشوة والاحتيال، كما أدين بالعمل كعميل أجنبي، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بمثل هذا الاتهام.

وكان السناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرزي قد خسر الأربعاء الماضي محاولة لإعادة محاكمته، بعد أن تذرع بأن إدانته في الآونة الأخيرة بالفساد يجب إسقاطها لأن المحلفين "سُمح لهم بمراجعة أدلة غير مناسبة أثناء المداولات".

واعترف ممثلو الادعاء في نوفمبر الماضي بأن أعضاء هيئة المحلفين اطلعوا على 9 أدلة تحتوي على مواد كان يجب تنقيحها، لكنهم قالوا إن هذا الخطأ لا يمكن اتخاذه مبررا لإلغاء الحكم.

السجن سنة سناتور أمريكي سابق