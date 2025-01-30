التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سبورتنج لشبونة وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

انتهت مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام بولونيا الإيطالي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق البرتغالي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بإيقاع متوسط من كلا الفريقين مع محاولات متبادلة للوصول إلى الشباك حتى تمكن توماسو بوبيجا من تسجيل هدف التقدم لصالح بولونيا في الدقيقة 21 بعد تمريرة متقنة من سام بوكيما ليسدد الكرة داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول.

دخل سبورتنج لشبونة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف؛ بحثًا عن تعديل النتيجة وسط تراجع بولونيا للدفاع واعتمادهم على الهجمات المرتدة واستمرت المحاولات حتى الدقيقة 77 عندما نجح كونراد هاردر في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من جواو سيمويس ليعيد فريقه إلى المباراة.

حاول سبورتنج لشبونة تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لكن دفاع بولونيا وحارسه نجحوا في التصدي لكل المحاولات لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 في مواجهة متكافئة بين الفريقين.

بهذه النتيجة تأهل بشق الأنفس فى المركز 23 بـ 11 نقطة بينما خرج بولونيا من البطولة.