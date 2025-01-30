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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيفا يرد على شكوى بيراميدز بشأن مشاركة جراديشار مع الأهلي

جراديشار
جراديشار
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تلقى اتحاد الكرة المصري، ردًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز بشأن مشاركة اللاعب السلوفيني جراديشار مع الأهلي في لقاء الفريقين بالدوري، دون وجود اسمه على سيستم الانتقالات الدولية TMS في قائمة الأهلي.

وأكد الفيفا في رده على الشكوى، أنه شأن داخلي تماما يختص به الاتحاد المصري لكرة القدم ويفصل فيه طبقا للوائح المنظمة.

وكان بيراميدز تقدم بشكوى للفيفا، يؤكد فيها أن اللاعب السلوفيني شارك في لقاء الأهلي وبيراميدز بالدوري دون استكمال إجراءات ضمه ونقله على سيستم الانتقالات لقائمة الأهلي، وهو ما يعني مخالفة للائحة تستوجب منح بيراميدز نقاط اللقاء كاملة.

ولكن اتحاد الكرة رد بقانونية مشاركة اللاعب، مؤكدا أن بطاقته الدولية وصلت قبل اللقاء بيومين، وفي نفس يوم المباراة، أتم الأهلي إجراءات قيده ودفع الرسوم، وتم استخراج الكارنيه بعد استيفاء الشروط وبالتالي مشاركته قانونية وصحيحة.

السلوفيني جراديشار بيراميدز والأهلي مشاركة جراديشار فيفا الاتحاد الدولى لكرة القدم