النجم الأحمر يجبر يونج بويز على توديع دوري أبطال أوروبا بلا نقاط

فاز فريق النجم الأحمر الصربي على مضيفه يونج بويز السويسري بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب سويس وانكدورف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل استحواذ متبادل بين اللاعبين، وانحصار اللعب في منطقة وسط الملعب.

مباراة النجم الأحمر ضد يونج بويز

وفي الشوط الثاني، سجل جيلور كانجا كاكو هدف فوز النجم الأحمر على يونج بويز، وتحديدًا في الدقيقة 69.

بهذا الفوز، ودع النجم الأحمر الصربي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه أجبر يونج بويز على توديع البطولة دون حصد أي نقاط.

بتلك النتيجة، حل النجم الأحمر الصربي في المركز الـ29 في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما تذيل يونج بويز الترتيب بلا نقاط.