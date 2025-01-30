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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شتورم جراتس يفاجئ لايبزيج ويخرجان معًا من دوري أبطال أوروبا

فريق لايبزيج
فريق لايبزيج
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نجح شتورم جراتس النمساوي في تحقيق فوز مهم على لايبزيج الألماني بهدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على ملعبه ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة أداءً متوازنًا بين الفريقين مع محاولات متبادلة لاختراق الدفاعات لكن أصحاب الأرض تمكنوا من استغلال فرصة ثمينة في الدقيقة 42 حيث سجل أرجان ماليك هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من توتشي تشوكواني ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

حاول لايبزيج تعديل النتيجة في الشوط الثاني وكثف من هجماته بحثًا عن التعادل لكن دفاع شتورم جراتس وحارس مرماه نجحوا في التصدي لجميع المحاولات ليحافظ الفريق النمساوي على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحقق فوزًا ثمينًا في ختام مشواره بدور المجموعات، بهذه النتيجة خرج الفريقين معا من البطولة من قبل الجولة الأخيرة. 

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