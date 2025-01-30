أستون فيلا آخر المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

حسم فريق أستون فيلا الإنجليزي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سلتيك الإسكتلندي برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب فيلا بارك.

استضاف أستون فيلا نظيره سلتيك في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة أستون فيلا ضد سلتيك

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، بعدما سجل مورجان روجرز ثنائية أستون فيلا في الدقيقتين 3 و5، وأحرز ادام إدا هدفي سلتيك في الدقيقتين 36 و38.

وفي الشوط الثاني، أعاد أولي واتكينز الفيلانز للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 60، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 67، وقبل أن يختتم مورجان روجرز الرباعية في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، بات أستون فيلا آخر المراكز المؤهلة إلى دور الـ16 مباشرة، بعدما تواجد ضمن المراكز الـ8 الأولى.

بينما تأهل سلتيك إلى ملحق الأدور الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، لتنتظره مواجهة قوية في مباريات البلاي أوف.

بتلك النتيجة، حل أستون فيلا في المرتبة الثامنة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، فيما جاء سلتيك في المركز الـ21 وفي رصيده 12 نقطة.