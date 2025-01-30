باير ليفركوزن يواصل تألقه ويفوز على سبارتا براج بثنائية في دوري الأبطال

حقق باير ليفركوزن الألماني فوزًا مهمًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب باي أرينا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ ليفركوزن المباراة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 عبر فلوريان فيرتز بعد تمريرة مميزة من جيريمي فريمبونج ليسدد الكرة ببراعة داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل ليفركوزن هيمنته على المباراة وحاول مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة حتى نجح ناثان تيلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 ليؤكد تفوق الفريق الألماني وينهي آمال سبارتا براغ في العودة إلى اللقاء.

حاول الفريق التشيكي تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع ليفركوزن المنظم لتنتهي المباراة بفوز الفريق الألماني بثنائية نظيفة ليؤكد تأهله للأدوار الإقصائية بأداء قوي ومستوى مميز فى المركز ال 6 ب 16 نقطة.