أتلتيكو مدريد يصعق سالزبورج ويضمن مقعد ضمن كبار دوري أبطال أوروبا

صعق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب رد بول أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هز أتلتيكو مدريد شباك سالزبورج مبكرًا، وذلك بهدف في الدقيقة الخامسة بواسطة جوليانو سيميوني، قبل أن يسجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 13 و45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتي بثلاثية نظيفة.

أتلتيكو مدريد يتأهل مباشرة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وفي الشوط الثاني، عزز ماركوس يورينتي تقدم الفريق المدريدي بهدف رابع في الدقيقة 63، قبل أن يسجل آدم داغيم هدف سالزبورج الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+1، ليتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1.

بهذا الفوز، حجز أتلتيكو مدريد مقعد ضمن كبار دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل مباشرة إلى دور الـ16 بعدما جاء في المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري.

بتلك النتيجة، احتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما ودع سالزبورج منافسات البطولة بعدما تواجد في المركز الـ34 بـ3 نقاط.