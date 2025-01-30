بوروسيا دورتموند يسحق شاختار بثلاثية ويتأهل بجدارة في دوري أبطال أوروبا

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا مستحقًا على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

بدأ دورتموند المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 17 عن طريق سيرو جيراسي بعد تمريرة رائعة من كريم أديمي ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم

واصل الفريق الألماني سيطرته على اللقاء وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44 عبر سيرو جيراسي مرة أخرى بعد تمريرة متقنة من جوليان براندت ليؤكد تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم دورتموند بهدفين دون مقابل

في بداية الشوط الثاني نجح شاختار دونيتسك في تقليص الفارق في الدقيقة 50 عن طريق مارلون غوميز الذي استغل خطأ دفاعيًا من دورتموند وسدد الكرة بنجاح في الشباك ليعيد الأمل لفريقه في العودة للمباراة

حاول شاختار تعديل النتيجة لكن دفاع دورتموند وحارس مرماه تصدوا لكل المحاولات الهجومية وفي الدقيقة 79 أنهى رامي بن سبعيني آمال الفريق الأوكراني بتسجيل الهدف الثالث لصالح دورتموند بعد تمريرة رائعة من جيوفاني رينا ليحسم اللقاء لصالح فريقه

بهذا الفوز يواصل بوروسيا دورتموند مشواره الأوروبي بنجاح ويؤكد تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة فى المركز 10 ب 15 نقطة بينما يغادر شاختار دونيتسك المنافسة بعد أداء لم يكن كافيًا لمجاراة قوة الفريق الألماني