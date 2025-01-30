ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يخسر من دينامو زغرب ويتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا

مباراة ميلان ضد دينامو
مباراة ميلان ضد دينامو زغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خسر فريق ميلان الإيطالي من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم دينامو زغرب على العريق ميلان بهدف في الدقيقة 19، جاء عن طريق لاعبه مارتن باتورينا، لكن استمرت معاناة الروسونيري في الشوط الأول بحالة طرد في صفوفه.

مباراة ميلان ضد دينامو زغرب

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه يونس موسى لاعب خط وسط ميلان في الدقيقة 39، لحصوله على بطاقتين صفراوتين، ليصبح النادي الإيطالي في مأزق، حيث يكمل المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، أدرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش التعادل للروسونيري في الدقيقة 53 رغم النقص العددي.

وبعد مرور 7 دقائق، أعاد ماركو بجاكا دينامو زغرب للمقدمة من جديد، ليفوز الفريق الكرواتي على ميلان بنتيجة 2-1.

وبالرغم من الهزيمة، إلا أن ميلان تأهل لملحق مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بينما ودع دينامو زغرب البطولة بعدما جاء في المركز الـ25 وفي رصيده 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أول المراكز المؤهلة.

ميلان دينامو زغرب دورى أبطال اوروبا مباراة ميلان ضد دينامو زغرب اخبار ميلان ميلان يتأهل اخبار دوري أبطال أوروبا