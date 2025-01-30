ميلان يخسر من دينامو زغرب ويتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا

خسر فريق ميلان الإيطالي من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم دينامو زغرب على العريق ميلان بهدف في الدقيقة 19، جاء عن طريق لاعبه مارتن باتورينا، لكن استمرت معاناة الروسونيري في الشوط الأول بحالة طرد في صفوفه.

مباراة ميلان ضد دينامو زغرب

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه يونس موسى لاعب خط وسط ميلان في الدقيقة 39، لحصوله على بطاقتين صفراوتين، ليصبح النادي الإيطالي في مأزق، حيث يكمل المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، أدرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش التعادل للروسونيري في الدقيقة 53 رغم النقص العددي.

وبعد مرور 7 دقائق، أعاد ماركو بجاكا دينامو زغرب للمقدمة من جديد، ليفوز الفريق الكرواتي على ميلان بنتيجة 2-1.

وبالرغم من الهزيمة، إلا أن ميلان تأهل لملحق مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بينما ودع دينامو زغرب البطولة بعدما جاء في المركز الـ25 وفي رصيده 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أول المراكز المؤهلة.