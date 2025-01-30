برشلونة يتعادل مع أتالانتا في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة الإسباني أمام أتالانتا الإيطالي بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين دون أي أهداف رغم محاولات برشلونة لاختراق دفاعات أتالانتا الذي اعتمد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

مع بداية الشوط الثاني تقدم برشلونة في الدقيقة 47 عن طريق لامين يامال بعد تمريرة رائعة من رافينيا ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة لكن لم يدم التقدم طويلًا حيث تمكن إيديرسون من إدراك التعادل لصالح أتالانتا في الدقيقة 67 مستفيدًا من تمريرة دافيد زاباكوستا

عاد برشلونة ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 72 بعد رأسية قوية من رونالد أراوخو إثر عرضية متقنة من رافينيا لكن أتالانتا رفض الاستسلام وسجل هدف التعادل في الدقيقة 79 عبر ماريو بازاليتش بعد تمريرة رائعة من مارتن دي رون

حاول برشلونة خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لكن دفاع أتالانتا وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة قوية بين الفريقين

بهذه النتيجه صعد برشلونة ضمن الثمانية الكبار فى المركز الثاني ب 19 نقطة بينما صعد أتالانتا فى دور الملحق فى المركز ال 9 ومعه 15 نقطه