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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يخسر من بنفيكا ويتأهلان سويًا لملحق دوري أبطال أوروبا

مباراة يوفنتوس ضد
مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا
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تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة من ضيفه بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتأخر يوفنتوس في النتيجة أمام بنفيكا بهدف للا شيء، أحرزه فانجيليس بافليديس في الدقيقة 16.

مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا

وفي الشوط الثاني، استمرت معاناة يوفنتوس، حتى تلقت شباكه هدف ثاني في الدقيقة 80 عن طريق أوركون كوكو.

بالرغم من الخسارة، تأهل يوفنتوس إلى ملحق الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، ليرافق بنفيكا لخوض منافسات الملحق المؤدي إلى دور الـ16 من كأس ذات الأذنين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة، ليحتل المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تواجد بنفيكا في المركز السادس عشر وفي رصيده 13 نقطة.

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