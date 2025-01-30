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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تخلي محيط منازل في قلقيلية بالضفة الغربية تمهيدا لتفجيرها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت محيط منازل في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية تمهيدًا لتفجيرها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "الجامع الكبير"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 شهداء في مستشفى طوباس الحكومي إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة طمون.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك قصفت إسرائيلي بطائرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم.

ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.

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