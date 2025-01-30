آيندهوفن يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

حقق آيندهوفن الهولندي فوزًا مثيرًا على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيليبس ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

بدأت المباراة بإيقاع سريع حيث افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية هزت شباك فريقه السابق ليمنح فريقه التقدم لكن لم يدم هذا التفوق طويلًا حيث تمكن جون باكايوكو من إدراك التعادل لآيندهوفن في الدقيقة 35 مستفيدًا من تمريرة ريكاردو بيبي ليعيد المباراة إلى نقطة البداية

لم يتراجع ليفربول بعد هدف التعادل وواصل ضغطه الهجومي حتى تمكن هارفي إيليوت من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 40 بعد تمريرة متقنة من فيدريكو كييزا ليضع الريدز في المقدمة من جديد

قبل نهاية الشوط الأول انتفض آيندهوفن ونجح في قلب النتيجة لصالحه خلال دقائق قليلة حيث سجل إسماعيل صيباري هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من جوي فيرمان ثم أضاف ريكاردو بيبي الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 45+6 مستفيدًا من تمريرة ماورو جونيور ليمنح فريقه التقدم لأول مرة في المباراة

في الشوط الثاني حاول ليفربول العودة في النتيجة وقام ببعض التبديلات الهجومية لكن آيندهوفن أحكم دفاعاته واعتمد على المرتدات التي كادت أن تزيد الفارق في أكثر من مناسبة لتنتهي المباراة بفوز ثمين لصالح الفريق الهولندي الذي نجح في إنهاء دور المجموعات بانتصار ثمين على أحد كبار القارة الأوروبية وانهى ليفربول الدور بأول هزيمة له منذ بدء البطولة وعلى من ذلك صعد فى المركز الاول ب 21 نقطة بينما نجح ايندهوفن فى بلوغ دور الملحق فى المركز 22 ب 11 نقطة