باريس سان جيرمان يسحق شتوتجارت ويتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا

سحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره شتوتجارت الألماني برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب إم إتش بي أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، حيث هز شباك أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة السادسة.

مباراة باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يعود مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي ثالث أهدافه في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 54، قبل أن يحرز كريس فيهريش هدف شتوتجارت الوحيد في اللقاء في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، تأهل باريس سان جيرمان إلى ملحق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تواجد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما ودع شتوتجارت منافسات البطولة بعدما حل في المركز الـ26 بـ10 نقاط.