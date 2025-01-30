أرسنال يبلغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على جيرونا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي، مساء الأربعاء، فوزًا صعبًا على مضيفه جيرونا الإسباني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأخر أرسنال أمام جيرونا بهدف في الدقيقة 28، سجله أرناوت دانجوما ليضع الفريق الإسباني في المقدمة.

مباراة أرسنال ضد جيرونا

ولم يستسلم أرسنال، ورد بهدف التعادل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح الإيطالي جورجينيو.

وتقدم إيثان نوانيري لصالح أرسنال بالهدف الثاني في الدقيقة 42، ليقلب الفريق اللندني الطاولة على نظيره الكتالوني بنتيجة 2-1 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة بين الفريقين، حيث حاول كل منهما تعديل النتيجة، لكن لم تفلح هذه المحاولات.

ألغى حكم اللقاء هدفًا لفريق جيرونا في الدقيقة 78 سجله كريستيان ستواني، كما أهدر رحيم ستيرلينج ركلة جزاء لصالح أرسنال في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بنفس نتيجة الشوط الأول.

بهذا الفوز، تأهل أرسنال مباشرة إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الكبار، بعدما حل ثالثًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما ودع جيرونا منافسات البطولة، بعدما جاء في المركز الـ33 بـ3 نقاط.