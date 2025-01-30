رسميًا.. مصر تحتل المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد 2025

استطاع منتخب مصر لكرة اليد تحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم 2025 المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وحصد منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

كان منتخب مصر قدم مباراة تاريخية أمام فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم ولكنه خسر في الثانية الأخيرة من المواجهة.

وتأهلت منتخبات الدنمارك والبرتغال وكرواتيا وفرنسا إلى نصف النهائي، فاز منتخب الدنمارك على البرازيل 33-21، بينما حقق منتخب كرواتيا فوزًا ضيقًا على المجر 31-30، كما حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الألماني 31-30.