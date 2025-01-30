ليل يكتسح فينورد بسداسية ويؤكد تأهله في دوري أبطال أوروبا

حقق ليل الفرنسي فوزًا كبيرًا على فينورد الهولندي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف 6/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليل متروبول ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح ليل التسجيل مبكرًا عن طريق أسامة صحراوي بعد تمريرة متقنة من ريمي كابيلا ليضع فريقه في المقدمة قبل أن يتمكن سانتياجو خيمينيز من تعديل النتيجة لصالح فاينورد بعد تمريرة من جيرنوت تراونر لكن ليل عاد سريعًا وتقدم مجددًا بهدف من تراونرمدافع فينورد في مرماه قبل نهاية الشوط الأول ليخرج الفريق الفرنسي متفوقًا بهدفين مقابل هدف.

دخل ليل الشوط الثاني بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب حيث نجح دافيد هانكو في تعزيز النتيجة بهدف ثالث وسط محاولات يائسة من فينورد للعودة إلى المباراة ليواصل أصحاب الأرض تفوقهم بإضافة الهدف الرابع عبر جوناثان دايفيد بعد تمريرة رائعة من أيوب بوادي قبل أن يضيف جيرنوت تراونر مدافع فينورد فى مرماه الهدف الخامس.

واصل ليل هجومه القوي ولم يكتف بالخماسية حيث اختتم ريمي كابيلا مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تمريرة أخرى من صحراوي ليؤكد تفوق فريقه ويضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية بأداء هجومي مبهر.

ظهر ليل بأفضل مستوياته في المباراة وتمكن من فرض أسلوبه الهجومي منذ البداية حيث استغل سرعته ودقة تمريراته لاختراق دفاع فينورد الذي لم يتمكن من الصمود أمام الضغط الهجومي الكبير في المقابل لم يقدم فاينورد المستوى المطلوب وعانى من الأخطاء الدفاعية التي كلفته استقبال ستة أهداف في مباراة واحدة لينهي مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة فيما يحتفل ليل بتأهله إلى الدور المقبل بثقة كبيرة ضمن الثمانية الكبار فى المركز الـ 7 بـ 16 نقطة.