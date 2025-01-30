الإعدام شنقا للمتهمين بقتل 3 عمال حرقًا داخل خيمة في منشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا لاثنين من اللصوص، بعد إدانتهما بقتل 3 عمال داخل خيمة، وإضرام النيران في جثثهم، ثم سرقة سيارة أحد الضحايا ومبلغ مالي بسبب خلافات سابقة بمنشأة القناطر.

مقتل 3 أشخاص حرقا بمنشأة القناطر

كانت قد كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة مقتل ثلاث أشخاص حرقا بسبب خلافات بمنشأة القناطر وضبط الجناة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بخيمة بدوية بداخل قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه 3 وفيات هم كل من "غازي علاء إبراهيم" 19 سنة، "صالح حسن السويري" 28 سنة، "حسن إبراهم البرقي" 34 سنة، "متفحمين" كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال، أغنام)، وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى مبارك بعد مناظرة النيابة لهم وتبين أن الحريق جنائي.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة "شخصين" لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجنى عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وتبين أن المتهم الأول محجوز بإحدى المستشفيات إثر تعرضه لحادث إنقلاب بسيارة خاصة بأحد المجنى عليهم، كما أمكن ضبط المتهم الثاني.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول - لوجود خلافات له مع أحد المجنى عليهم - واتفاقهما على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وبيعها وسلمه مبلغ مالى وبتاريخ الواقعة تسللا للخيمة محل الحادث عقب استغراق المجنى عليهم فـى النوم وتعدوا عليهم بقالب طوب وعصا "شومة" واستوليا على مبلغ مالي ثم أضرما النيران بالخيمة واستوليا على سيارة أحد المجنى عليهم ولاذا بالهرب بها حتى تعرضا لحادث إنقلاب بالسيارة وإصابة المتهم الأول وقيام المتهم الثانى بالهروب.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.