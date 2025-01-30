ريال مدريد يتأهل لملحق الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا باكتساح بريست

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني مضيفه بريست الفرنسي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ريال مدريد على مضيفه بريست، حيث استحوذ على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية على مرمى الفريق الفرنسي.

مباراة ريال مدريد ضد بريست

نجح البرازيلي رودريجو جوس في وضع ريال مدريد في المقدمة على بريست، بهدف سجله في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، ليتقدم الملكي على بهذا الهدف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 56 من صناعة لوكاس فاسكيز.

وعاد رودريجو مجددًا للتسجيل في الدقيقة 78، معززًا تقدم الريال بالهدف الثالث، ليفوز ريال مدريد على بريست بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، تأهل ريال مدريد إلى ملحق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل خوض منافسات دور الـ16.

بتلك النتيجة، احتل ريال مدريد المركز الـ11 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما صعد بريست إلى الملحق أيضًا بعدما جاء في المركز الـ18 وفي رصيده 13 نقطة.