الإمارات تعرب عن قلقها تجاه الوضع في الكونغو الديمقراطية

أعربت دولة الإمارات، عن قلقها الشديد حيال التطورات التي يشهدها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية إلى إحلال السلام واستعادة الاستقرار.

وأدان الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة إماراتي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المنطقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن وسيادة ووحدة أراضي الكونغو الديمقراطية، وعلى أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقّع في أغسطس الماضي.

كما أكد أهمية الالتزام بالحل الدبلوماسي لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم في عموم قارة إفريقيا؛ يحقق تطلعات شعوب القارة في السلام والاستقرار والازدهار.