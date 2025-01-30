إنتر ميلان يسحق موناكو بثلاثية ويتأهل بجدارة في دوري أبطال أوروبا

حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصارًا كبيرًا على موناكو الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

دخل إنتر ميلان المباراة بقوة ولم ينتظر طويلًا ليفتتح التسجيل، حيث نجح لاوتارو مارتينيز في هز الشباك مبكرًا في الدقيقة 4، ليمنح فريقه انطلاقة مثالية.

واصل النيراتزوري سيطرته على اللقاء، ونجح مارتينيز في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 16 بعد تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا، حيث سدد الكرة بقوة داخل المرمى، ليؤكد تفوق فريقه خلال مجريات الشوط الأول.

في الشوط الثاني، استمر إنتر في فرض سيطرته على اللقاء، وفي الدقيقة 67، عاد لاوتارو مارتينيز ليكمل ثلاثيته (هاتريك)، مستغلًا خطأ دفاعيًا من موناكو، ليودع الكرة في الشباك ويؤمن فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

قدم إنتر ميلان أداءً رائعًا من الناحية الهجومية بقيادة لاوتارو مارتينيز، الذي كان نجم اللقاء بتسجيله هاتريك، بينما لم يتمكن موناكو من مجاراة قوة الفريق الإيطالي.

اعتمد إنتر على الضغط العالي والاستحواذ الفعّال، بينما افتقد موناكو للحلول الهجومية ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى يان سومر.

بهذا الانتصار، يؤكد إنتر ميلان تأهله للأدوار الإقصائية بثقة فى المركز الـ4 بـ 19 نقطة، بينما ضمن موناكو تواجده فى ملحق دور الـ 16 فى المركز 16 ب 13 نقطة بعد أداء غير مقنع في المباراة الأخيرة.