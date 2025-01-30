مانشستر سيتي يتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا باكتساح كلوب بروج

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، إلى الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

استحوذ مانشستر سيتي بشكل كبير على الكرة، وضغط على مرمى كلوب بروج، لكن محاولاته التهديفية باءت بالفشل في بداية المباراة.

لدغ كلوب بروج رفاق عمر مرموش بهدف في الدقيقة 45+1، وذلك عن طريق رافائيل أونيديكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، عاد مان سيتي من بعيد، وسجل 3 أهداف، بدأها الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 53.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 62 عن طريق جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرماه.

وأكد سافينيو على فوز السيتي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليفوز زملاء عمر مرموش بنتيجة 3-1.

غاب مرموش عن صفوف مانشستر سيتي أمام كلوب بروج؛ لعدم أحقية اللعب في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب أنه لعب مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

بلغت صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

بهذا الفوز، تأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل في المركز الثاني والعشرين برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 11 نقطة في المركز الـ24.