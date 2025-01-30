بايرن ميونخ يسحق براتيسلافا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مستحقًا على نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

دخل بايرن ميونخ اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر قائده توماس مولر في الدقيقة 8، بعد تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك بثقة.

حاول سلوفان براتيسلافا العودة للمباراة في الشوط الأول، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى مانويل نوير، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق البافاري بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، استمر بايرن في فرض سيطرته وأضاف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعدما استغل تمريرة عرضية مميزة وأودع الكرة داخل المرمى.

قبل نهاية المباراة، عزز كينجسلي كومان التقدم بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84، ليؤكد تفوق الفريق الألماني ويقضي على آمال سلوفان في العودة.

وفي الدقيقة 90+1، سجل ماركو توليتش هدف تقليص الفارق لصالح سلوفان براتيسلافا بعد تمريرة من يوري ميدفيديف، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير مسار المباراة، لتنتهي بفوز بايرن ميونخ 3-1.

قدم بايرن ميونخ أداءً قويًا وفرض سيطرته على المباراة منذ البداية واستطاع تثبيت صعوده الى ملحق دور ال16 فى المركز الـ12، بينما حاول سلوفان براتيسلافا الصمود دفاعيًا، لكنه لم يتمكن من إيقاف هجوم الفريق البافاري. الأداء الجماعي والتناغم بين لاعبي بايرن، خاصة بين كيميتش ومولر وكين، كان مفتاح الفوز بالمباراة.